Walgreens Boots Alliance: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 31,06 EUR

Gestern konnte die Aktie von Walgreens Boots Alliance mit einem Plus von +0,82% am Finanzmarkt aufwarten. In den letzten fünf Handelstagen mussten Anleger allerdings Verluste hinnehmen, welche sich auf insgesamt -4,04% belaufen. Diese Entwicklung wird als eher pessimistisch eingeschätzt.

Dennoch ist das Potenzial der Walgreens-Aktie bei Experten nicht unbemerkt geblieben. Derzeit beträgt das mittelfristige Kursziel laut Bankanalysten 31,06 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde dies ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +31,81% eröffnen.

Aktuell empfehlen zwar lediglich zwei Analysten (11%) einen Kauf der Aktie und auch innerhalb des Analyse-Teams herrscht keine vollständige Einigkeit über die Bewertung des Unternehmens. Allerdings bleibt das Guru-Rating unverändert positiv bei 3/5 Punkten.