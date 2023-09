Walgreens Boots Alliance: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat in den letzten fünf Handelstagen insgesamt 5,72% an Wert verloren. Am gestrigen Tag gab es einen weiteren Rückgang um -2,55%. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch.

Dennoch sind viele Bankanalysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 31,30 EUR für die Aktie. Wenn diese Einschätzung zutrifft, hätte die Walgreens Boots Alliance ein beachtliches Kurspotenzial von +56,65%. Allerdings gibt es auch Stimmen unter den Experten, die nicht so optimistisch sind.

Aktuell empfehlen 1 Analyst(en) die Aktie als starken Kauf und weitere 1 setzen das Rating auf “Kauf”. Die Mehrheit (14 Experten) bewertet sie mit “halten”, während noch immer 1 Analys teilen Ansicht ist, dass man besser verkaufen sollte. Insgesamt betrachtet bleiben jedoch mehr Analysten positiv...