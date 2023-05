Walgreens Boots Alliance: Analysten sehen Potenzial von +34,45% - Kursziel bei 37,65 EUR

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat am gestrigen Handelstag eine leicht positive Entwicklung um +0,03% verzeichnet. In der vergangenen Woche musste das Unternehmen jedoch einen Abwärtstrend von -5,00% hinnehmen. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend pessimistisch.

Doch trotz des aktuellen Trends sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +34,45% bietet. Das Kursziel liegt aktuell bei 37,65 EUR.

Von insgesamt 18 Experten empfehlen zwei die Aktie als starken Kauf und einer sieht sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Weitere 13 haben eine neutrale Bewertung (“halten”) abgegeben. Ein Experte empfiehlt den Verkauf der Aktie und ein anderer rät sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...