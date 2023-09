Walgreens Boots Alliance: Analysten sehen Kurspotenzial von +50,94% - Kursziel bei 31,73 EUR

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +4,22% zugelegt und gestern sogar ein Plus von +6,41% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch. Doch wie bewerten die Bankanalysten die Aktie?

Das mittelfristige Kursziel für Walgreens Boots Alliance liegt laut Durchschnittswert derzeit bei 31,73 EUR. Sollten sich die Analysten damit durchsetzen, eröffnet das Unternehmen seinen Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von beachtlichen +50,94%. Allerdings sind nicht alle Experten so positiv gestimmt.

Aktuell empfehlen 1 Experte(n) einen “starken Kauf”, während weitere 1 Analyst(en) zum Kauf raten. Eine neutrale Bewertung mit “halten” geben hingegen insgesamt 14 Experten ab. Nur noch einer plädiert für einen Verkauf sowie auch einer meint gleichzeitig sogar, dass der Verkauf...