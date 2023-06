Walgreens Boots Alliance: Analysten sehen Kurspotenzial von +29,42%

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend verzeichnet und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,21% hingelegt. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 37,74 EUR hat. Das bedeutet Investoren könnten ein Kurspotenzial in Höhe von +29,42% erwarten.

• Walgreens Boots Alliance: Am 06.06.2023 mit -0,21%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,74 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,11

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung. Während zwei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und einer sie optimistisch als “Kauf” einschätzt, halten sich 13 weitere Experten neutral mit einer Bewertung “halten”. Ein Experte rät zum Verkauf der Aktien und ein...