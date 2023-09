Walgreens Boots Alliance: Analysten sehen +43,28% Kurspotenzial - Zielkurs bei 31,15 EUR

Walgreens Boots Alliance verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -7,43%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf einen Verlust von 6,91% bringt. Offensichtlich herrscht am Markt aktuell Pessimismus.

Die Bankanalysten hingegen sind optimistischer und setzen das mittelfristige Kursziel für Walgreens Boots Alliance bei 31,15 EUR an. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, gäbe es ein erhebliches Potenzial für Investoren in Höhe von +43,28%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Von insgesamt 17 Analysteneinschätzungen befindet sich der Anteil positiver Bewertungen mit einem Guru-Rating von 3,00 weiterhin bei +11,11%. Konkret sprechen aktuell nur ein Drittel aller Analysten eine Kaufempfehlung aus.

Zusammenfassend lässt sich sagen:...