Walgreens Boots Alliance: Analyse zeigt Potenzial von fast 37%

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,89% erzielt. Am gestrigen Tag allein betrug die Kursentwicklung immerhin +0,73%. Analysten sind optimistisch und haben das mittelfristige Kursziel auf 37,10 EUR festgelegt – eine Steigerung um fast 37% zum aktuellen Kurs.

• Walgreens Boots Alliance stieg am 06.07.2023 um +0,73%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 37,10 EUR

• Der Guru-Rating-Wert wurde mit 3,11 bestätigt

Von insgesamt 20 Bankanalysten halten sich nur wenige zurück: Zwei empfehlen einen Kauf der Aktien und weitere neun sprechen eine Halteempfehlung aus. Ein Experte ratet jedoch vom Verkauf ab und ein weiterer sogar dazu sofort zu verkaufen.

Der aktuelle Guru-Rating-Wert liegt ebenfalls bei solider Bewertung von 3,11 nach einer Bestätigung des...