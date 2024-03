Walgreens Boots Alliance Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung und der Buzz rund um Walgreens Boots Alliance haben sich in letzter Zeit deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse zeigt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer hin. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und das Interesse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Walgreens Boots Alliance liegt bei 64,94, was als neutral betrachtet wird, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance beträgt derzeit 4,16%, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,83%. Damit wird die Aktie in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben verschiedene Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häuften sich die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wurden sieben Handelssignale ermittelt, von denen fünf als gut und zwei als schlecht eingestuft wurden. Somit wird die Aktie zusammengefasst als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral" Bewertung bezogen auf die Anlegerstimmung.