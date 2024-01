Walgreens Boots Alliance Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Aktienkurs von Walgreens Boots Alliance hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor einer Unterperformance von 200,41 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt bei -5,85 Prozent, wobei Walgreens Boots Alliance aktuell um 27,73 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Walgreens Boots Alliance ist überwiegend negativ, und in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Gut"-Bewertung, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walgreens Boots Alliance mit einem Wert von 9,02 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 33,25, was einer Unterbewertung von 73 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Kommunikation über Walgreens Boots Alliance in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung gezeigt, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist ebenfalls im normalen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.