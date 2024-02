Walgreens Boots Alliance Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Walgreens Boots Alliance zeigt eine deutlich schlechtere Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Mit einer Rendite von -33,2 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 112 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüter-Branche. Auch im Vergleich zur Lebensmittel-Einzelhandelsbranche, die eine mittlere Rendite von 104,63 Prozent aufweist, schneidet Walgreens Boots Alliance mit einer Rendite von 137,83 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Tendenzen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 25,52 USD, während der aktuelle Kurs bei 21,75 USD liegt, was einer Abweichung von -14,77 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 23,73 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,34 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Positiver sieht es hingegen bei der Dividende aus. Mit einer Dividende von 4,16 % liegt Walgreens Boots Alliance über dem Branchendurchschnitt (2,79 %) für den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut".

Die Meinung der Anleger in sozialen Medien spiegelt ebenfalls negative Tendenzen wider. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen bewertete das Unternehmen negativ, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion fand jedoch auch 4 gut und 3 schlecht bewertete Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.