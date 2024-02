Walgreens Boots Alliance Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Aktienkurs von Walgreens Boots Alliance hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -33,2 Prozent erzielt, was mehr als 114 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Verbrauchsgüter liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die eine mittlere Rendite von 116,19 Prozent aufweist, liegt der Aktienkurs des Unternehmens mit 149,39 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Walgreens Boots Alliance ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Titels führt. Eine Analyse der Meinungen aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 3 positive Signale, was zu einer insgesamt "Neutral" Empfehlung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Aktienkurs von Walgreens Boots Alliance aktuell bei 21,73 USD liegt, während die 200-Tage-Linie bei 25,42 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein negativer Abstand von -8,23 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse demnach "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Walgreens Boots Alliance zeigt einen Wert von 46,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 52,17 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Walgreens Boots Alliance-Aktie in den verschiedenen Analysen eine negative Tendenz, sowohl in Bezug auf die Branchenperformance als auch in der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.