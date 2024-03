Walgreens Boots Alliance Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse zeigt, dass die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit einen Abwärtstrend verzeichnet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt (24,67 USD) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (22,31 USD) liegen unter dem aktuellen Schlusskurs von 20,82 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Walgreens Boots Alliance in den letzten Wochen deutlich verbessert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Walgreens Boots Alliance bei -34,18 Prozent, was mehr als 66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" schneidet die Aktie mit einer Rendite von 21,72 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Walgreens Boots Alliance als unterbewertet gilt, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,44 insgesamt 74 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".