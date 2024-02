Walgreens Boots Alliance Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Aktie der Walgreens Boots Alliance wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten vergeben 2 eine positive Bewertung, 6 eine neutrale und 2 eine negative. Die jüngste Einschätzung der Aktie ergibt jedoch durchschnittlich eine negative Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel wird dabei auf 35,22 USD festgelegt, was einer Erwartung von 54,75 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Internet-Kommunikation deutet auf eine verbesserte Stimmung bezüglich Walgreens Boots Alliance hin. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer positiven Bewertung versehen.

Im Branchenvergleich zeigt sich eine Underperformance von Walgreens Boots Alliance, mit einer Performance von -33,2 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu ähnlichen Aktien der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die im Durchschnitt um -6,37 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite um 200,7 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen wider, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dennoch wurden auch sieben positive und ein negatives Handelssignal ermittelt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung bezüglich der Anlegerstimmung führt.