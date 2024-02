Walgreens Boots Alliance Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Walgreens Boots Alliance-Aktie liegt bei 63 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dieser Wert wird mit dem RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 61,22 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Walgreens Boots Alliance.

Laut Analystenmeinungen, die in den letzten 12 Monaten für die Walgreens Boots Alliance ausgesprochen wurden, ergibt sich ein "Neutral"-Rating, da 2 Kaufempfehlungen, 6 Neutral-Einstufungen und 2 negative Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Walgreens Boots Alliance liegt bei 35,22 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 58,02 Prozent entspricht und daher mit "Gut" bewertet wird.

Die Stimmung für Walgreens Boots Alliance hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Walgreens Boots Alliance beträgt 4,16 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 4,04 Prozent liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.