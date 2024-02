Walgreens Boots Alliance Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Walgreens Boots Alliance betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 30,61 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" in Bezug auf den RSI bewertet.

Investoren, die derzeit in Walgreens Boots Alliance investieren, können eine Dividendenrendite von 4,16 % erzielen, was 1,38 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse eine verbesserte Stimmung und erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Walgreens Boots Alliance. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat Walgreens Boots Alliance in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -26,83 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie um 200,7 Prozent unter dem Durchschnitt. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.