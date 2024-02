Walgreens Boots Alliance Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) der Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 63 erreicht, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Sowohl der 7-tägige RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigen Werte, die weder überkauft noch überverkauft sind, und daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Walgreens Boots Alliance diskutiert, jedoch haben in den vergangenen ein, zwei Tagen negative Themen überwogen. Insgesamt wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, da tiefergehende Analysen ergeben haben, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Walgreens Boots Alliance aktuell bei 25,68 USD, was eine negative Einschätzung ergibt. Der Aktienkurs von 22,29 USD liegt 13,2 Prozent unter diesem Wert. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ein negatives Signal von -5,99 Prozent festgestellt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Befund führt.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 9,18 und liegt damit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und daher erhält Walgreens Boots Alliance eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.