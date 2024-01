Walgreens Boots Alliance Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die technische Analyse der Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 26,64 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 23,11 USD weicht somit um -13,25 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 23,15 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt daher nur um -0,17 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Walgreens Boots Alliance. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Walgreens Boots Alliance zeigt eine Ausprägung von 45, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 57,24 und ergibt somit ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walgreens Boots Alliance bei 9,02 liegt und damit deutlich günstiger ist als das Branchenmittel im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Das Branchen-KGV liegt bei 33,25, was einem Abstand von 73 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie.