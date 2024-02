Walgreens Boots Alliance Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Walgreens Boots Alliance schüttet eine Dividendenrendite von 4,16 % aus, was 1,37 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,79 %. Dadurch wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 46,09, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Walgreens Boots Alliance beträgt 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33 als unterbewertet eingestuft wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Analysteneinschätzung für das Unternehmen wird als "Neutral" bewertet, da die Analysten das Rating von "Gut", "Neutral" und "Schlecht" in den letzten 12 Monaten vergeben haben. Sie erwarten auch eine Kursentwicklung von 56,47 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 34 USD führt, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten auf der Stufe "Neutral" bewertet.

