Walgreens Boots Alliance Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Walgreens Boots Alliance hat in den letzten Tagen eine Kursentwicklung von -3,16% verzeichnet. Insgesamt beläuft sich der Rückgang in den letzten fünf Handelstagen auf -9,21%, was auf eine aktuelle pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel von Walgreens Boots Alliance liegt bei 23,80 EUR. Analysten sind der Meinung, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und ein Kurspotenzial von +12,20% bietet. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Aktie.

Laut der Einschätzung von 2 Analysten ist die Aktie ein starker Kauf, während 2 weitere Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch nicht euphorisch. 11 Experten plädieren für eine neutrale Position und vergeben die Bewertung “halten”, während 2 Analysten der Meinung sind, die Aktie solle verkauft werden. Zusätzlich empfiehlt ein Experte den sofortigen Verkauf der Aktie.

Guru-Rating

Ein weiterer Indikator, das sogenannte “Guru-Rating”, deutet auf eine positive Einschätzung der Aktie hin, da es zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt sind Analysten jedoch zu 22,22% optimistisch bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Aktie von Walgreens Boots Alliance.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird, und ob sich das Kurspotenzial von +12,20% tatsächlich realisieren lässt.

