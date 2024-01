Walgreens Boots Alliance Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 27,1 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 22,87 USD einen Abstand von -15,61 Prozent aufgebaut hat, was die Einstufung der Aktie als "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 23 USD, was einer Differenz von -0,57 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Neutral" bewertet.

Investoren, die in die Aktie von Walgreens Boots Alliance investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 4,16 % profitieren, was 1,42 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2-mal eine positive Einschätzung, 6-mal eine neutrale Einschätzung und 2-mal eine negative Einschätzung für die Walgreens Boots Alliance abgegeben. Langfristig erhalten sie von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Kurzfristig wird die Aktie zuletzt als "Neutral" bewertet. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 54,01 Prozent und ein mittleres Kursziel von 35,22 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Walgreens Boots Alliance-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 66,83, was eine "Neutral"-Empfehlung, und der RSI25 liegt bei 50,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.