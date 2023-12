Walgreens Boots Alliance Aktie: Nächster Hammer kommt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Für Walgreens Boots Alliance beträgt das aktuelle KGV 7, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" von durchschnittlich 33 als unterbewertet gilt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Walgreens Boots Alliance liegt aktuell bei 11,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Walgreens Boots Alliance veröffentlicht, aber auch negative Themen wurden diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung, obwohl die analysierten kommunikativen Tätigkeiten überwiegend positive Signale zeigten.

Mit einer Dividendenrendite von 8,66 Prozent hat Walgreens Boots Alliance momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,96%). Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Walgreens Boots Alliance kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Walgreens Boots Alliance jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Walgreens Boots Alliance-Analyse.

Walgreens Boots Alliance: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...