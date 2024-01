Walgreens Boots Alliance Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Walgreens Boots Alliance zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 26,97 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,15 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -17,87 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 23,01 USD, was einen Abstand von -3,74 Prozent bedeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schneidet Walgreens Boots Alliance im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln mit einer Dividendenrendite von 4,16 % im Vergleich zu 2,75 % höher ab und wird daher als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Netz zeigen, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich war, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analysten bewerten die Aktie der Walgreens Boots Alliance derzeit als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 59,02 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Walgreens Boots Alliance eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.