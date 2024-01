Walgreens Boots Alliance Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

In den letzten zwölf Monaten hat Walgreens Boots Alliance insgesamt 10 Analystenbewertungen erhalten, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurden. Dies setzt sich aus 2 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die jüngsten Bewertungen ergaben ebenfalls eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht). Basierend auf einer Kursprognose von 35,22 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 40,83 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Walgreens Boots Alliance eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zum Aktienkurs bei 8, was eine positive Differenz von +5,89 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält Walgreens Boots Alliance eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Walgreens Boots Alliance liegt bei 68,87, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Walgreens Boots Alliance-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 27,36 USD, was einem Unterschied von -8,59 Prozent zum letzten Schlusskurs von 25,01 USD entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 22,63 USD, was einem Unterschied von +10,52 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die einfache Charttechnik führt.