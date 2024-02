Walgreens Boots Alliance Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Walgreens Boots Alliance beträgt derzeit 9,18 und liegt damit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln) von 32. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Walgreens Boots Alliance wird neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die soziale Stimmung beeinflusst. Durch die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die allgemeine Stimmung überwiegend positiv ist. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Eine zusätzliche Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass die Stimmung bezüglich der Aktie als "Neutral" eingestuft werden muss.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Walgreens Boots Alliance liegt bei 59,39 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Walgreens Boots Alliance bei 25,88 USD, während der Aktienkurs selbst bei 22,63 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal, da der GD50 derzeit bei 23,63 USD liegt.

Zusammenfassend ergibt sich basierend auf den verschiedenen Analysen eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Walgreens Boots Alliance-Aktie.

