Walgreens Boots Alliance Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

In den vergangenen vier Wochen wurden bei Walgreens Boots Alliance keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher erhält die Aktie von uns ein "Neutral"-Rating. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält Walgreens Boots Alliance auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 6 neutrale und 2 negative Einschätzungen zu Walgreens Boots Alliance abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 35,22 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 21,98 USD eine potenzielle Steigerung von 60,25 Prozent bedeutet. Daher erhält die Walgreens Boots Alliance-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 25,62 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 21,98 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz von -14,21 Prozent zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 23,74 USD, was zu einer weiteren Bewertung von "Schlecht" mit einem Abstand von -7,41 Prozent führt. Insgesamt erhalten wir daher die Gesamtnote "Schlecht" für die technische Analyse.

In fundamentaler Hinsicht hat Walgreens Boots Alliance ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,18, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".