Walgreens Boots Alliance Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern eine Dividendenrendite von 4,16 Prozent, was 1,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 24,91 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 21,16 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15,05 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 22,83 USD, was einer Distanz von -7,31 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Walgreens Boots Alliance waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Analysten bewerten die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, wobei die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Aufwärtspotenzial von 60,68 Prozent zeigt. Alles in allem erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.