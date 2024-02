Walgreens Boots Alliance Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Walgreens Boots Alliance betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 30,61 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Walgreens Boots Alliance weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen über Walgreens Boots Alliance in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie, obwohl auch sieben Gut- und ein Schlecht-Signal ermittelt wurden.

Analysten schätzen die Aktie der Walgreens Boots Alliance langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 Gut, 6 Neutral und 2 Schlecht. Die durchschnittliche Empfehlung für Walgreens Boots Alliance aus dem letzten Monat ist jedoch "Schlecht", und das durchschnittliche Kursziel wird mit 35,22 USD angegeben. Insgesamt wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich für Walgreens Boots Alliance in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die gestiegene Aktivität der Marktteilnehmer deutet auf ein gesteigertes Interesse an dieser Aktie hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.