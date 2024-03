Walgreens Boots Alliance Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Walgreens Boots Alliance hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -34,18 Prozent erzielt, was mehr als 70 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" mit 24,9 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Walgreens Boots Alliance aktuell ein Verhältnis von 4 zum Aktienkurs auf, was einer positiven Differenz von +1,3 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie momentan als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,42 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 20,58 USD um -15,72 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -5,98 Prozent, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt weder überkauft noch überverkauft an, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (64) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (60,7) bestätigen diese neutrale Einschätzung.

Insgesamt lässt die Analyse der verschiedenen Faktoren zu dem Schluss kommen, dass die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit eher schlecht abschneidet und neutrale Bewertungen erhält.