Walgreens Boots Alliance Aktie: Jetzt knallt es!

Walgreens Boots Alliance, ein Unternehmen im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, wird derzeit als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,25, während der Branchendurchschnitt bei 36,47 liegt. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

Bei der Stimmungslage in den sozialen Medien gab es eine Verschlechterung in den letzten vier Wochen, was zu einer negativen Bewertung führt. Es gab keine signifikanten Veränderungen in der Häufigkeit der Diskussionsbeiträge. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des negativen Stimmungsbildes und der fehlenden Kommunikationsveränderungen als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Walgreens Boots Alliance beträgt derzeit 8,66%, was höher ist als der Durchschnittswert von 3,02% in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Diese hohe Dividendenrendite führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Die Performance der Aktie von Walgreens Boots Alliance im letzten Jahr lag bei -27,13%, was deutlich unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche von 68,1% liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt 117,55%, während Walgreens Boots Alliance aktuell 144,67% darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.