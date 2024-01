Walgreens Boots Alliance Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft und dazwischen als neutral. Der RSI der Walgreens Boots Alliance liegt bei 63,62, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 36,45, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich damit eine Einschätzung der Aktie als "neutral".

Auf fundamentalen Daten basierend, weist die Aktie von Walgreens Boots Alliance ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,36 auf, was 72 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (33,28). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Walgreens Boots Alliance unterhalten. Dadurch erhält die Aktie eine Bewertung von "gut" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende weist Walgreens Boots Alliance eine Dividendenrendite von 8,66 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung als "gut" in dieser Kategorie.