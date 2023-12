Walgreens Boots Alliance Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse der Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 27,66 USD, während der letzte Schlusskurs bei 26,22 USD liegt, was einem Unterschied von -5,21 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen Wert von 21,99 USD, was einen Unterschied von +19,24 Prozent zum letzten Schlusskurs darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Walgreens Boots Alliance spiegeln unterschiedliche Meinungen wider. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Einschätzungen vorherrschten, wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Auf Basis von vier Handelssignalen, die sich aus 3 positiven und 1 negativen Signal ergeben, wird die Aktie letztendlich als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung und Diskussionsintensität in den sozialen Medien haben ebenfalls Einfluss auf die Bewertung der Aktie. In Bezug auf die Diskussionintensität wird eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Bewertungen von Analysten zeigen gemischte Einschätzungen. Von insgesamt 10 Bewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 2 "Gut", 7 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für die Aktie. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, was in einer aktuellen "Neutral"-Bewertung resultiert. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen jedoch ein Potential von 42,81 Prozent für einen Anstieg des Aktienkurses, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt werden also gemischte Bewertungen für die Walgreens Boots Alliance-Aktie abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.