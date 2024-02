Walgreens Boots Alliance Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert der Walgreens Boots Alliance bei 63,31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Analytiker bewerten die Walgreens Boots Alliance-Aktie langfristig als "Neutral", mit 1 positiven, 8 neutralen und 2 negativen Bewertungen. Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 34 USD, was einer Potenzialrendite von 60,68 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Walgreens Boots Alliance liegt bei 9, was im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 33) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

Die Diskussionen in sozialen Medien geben Hinweise auf die Stimmungen rund um die Walgreens Boots Alliance-Aktie. In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einschätzung basierend auf den Anlegerstimmungen und den Handelssignalen.

Zusammenfassend wird die Aktie von Walgreens Boots Alliance als neutral bewertet, sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht und basierend auf den Anlegerstimmungen.