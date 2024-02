Walgreens Boots Alliance Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Walgreens Boots Alliance 2 positive, 6 neutrale und 2 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt einer "neutralen" Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Walgreens Boots Alliance. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 35,22 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 60,25 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 21,98 USD. Dies führt zu einer "positiven" Empfehlung von Analysten für die Walgreens Boots Alliance-Aktie.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Walgreens Boots Alliance. Daher wird die Aktie mit "neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Walgreens Boots Alliance in dieser Kategorie daher eine "negative" Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat Walgreens Boots Alliance in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,2 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 122,42 Prozent, was zu einer "negativen" Bewertung im Branchenvergleich führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors, der eine Rendite von 80,93 Prozent erzielte, liegt Walgreens Boots Alliance mit einer Unterperformance von 114,13 Prozent deutlich zurück. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einer "negativen" Bewertung in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Walgreens Boots Alliance liegt derzeit bei 25,62 USD, während der aktuelle Kurs bei 21,98 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -14,21 Prozent zum GD200, was zu einer "negativen" Bewertung führt. Auch der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 23,74 USD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -7,41 Prozent ebenfalls eine "negative" Bewertung erhält. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "negativ" für die Walgreens Boots Alliance-Aktie.