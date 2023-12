Walgreens Boots Alliance Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Bei Walgreens Boots Alliance hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz feststellen lassen. Veränderungen im Sentiment ergeben sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Walgreens Boots Alliance keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion, also der Veränderung der Anzahl der Beiträge, war jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Walgreens Boots Alliance daher in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Von insgesamt 10 Analystenbewertungen der Walgreens Boots Alliance-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 2 Bewertungen "Gut", 7 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" auf kurzfristiger Basis führen. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 37,44 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 43,41 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut". Insgesamt erhält Walgreens Boots Alliance von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Walgreens Boots Alliance derzeit bei 26,11 USD, was +17,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,12 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walgreens Boots Alliance liegt bei 9, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 34,31) unter dem Durchschnitt (ca. 73 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.