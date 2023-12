Walgreens Boots Alliance Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Walgreens Boots Alliance hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Unterperformance von 202,17 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite des Sektors "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -11,05 Prozent, wobei Walgreens Boots Alliance aktuell 37,34 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Walgreens Boots Alliance-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 38,75 USD, was ein Aufwärtspotential von 53,77 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 27,88 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 25,2 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 21,69 USD, was zu einem Abstand von +16,18 Prozent führt und somit eine Gesamtbewertung als "Neutral" ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat Walgreens Boots Alliance eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.