Walgreens Boots Alliance: 1 Dividendenaristokrat zum Schnäppchenpreis

In den vergangenen Jahren standen die Kurse vielfach so hoch, dass es kaum noch lohnenswerte Dividenden-Aktien gab. Ein Hinweis darauf ist die Dividendenrendite ((Dividende je Aktie/Aktienkurs) x 100). Sie setzt die Ausschüttung mit dem Kurs ins Verhältnis. Sinkt sie unter 2,5 %, sind Aktien bereits meist zu teuer. Doch aktuell notieren viele solide Firmen wieder deutlich darüber. Wer sich also für die kommenden Jahre eine hohe Ausschüttung sichern möchte, muss jetzt langsam einsteigen. Ein Beispiel dafür ist Walgreens Boots Alliance (WKN: A12HJF).

Ein Qualitätsunternehmen

Walgreens Boots Alliance ist in den USA ein führendes Einzel- und Großhandelsunternehmen für Gesundheits-, Drogerie- und Apothekenprodukte. Neben den USA ist es auch in Großbritannien, Deutschland und weiteren Regionen aktiv.

Das Geschäft teilt sich in die Segmente U.S. Retail Pharmacy, International und U.S. Healthcare.

Den größten Sektor bildet mit einem Umsatzanteil von 82,2 % U.S. Retail Pharmacy. Er vertreibt verschreibungspflichtige Medikamente sowie Gesundheits-, Wellness-, Schönheits-, Körperpflege-, Verbrauchs- und Drogerieprodukte. Ende August 2022 besaß Walgreens Boots Aliance in den USA unter den Marken Walgreens und Duane Reade 8.886 Filialen und drei Spezialapotheken.

International trug im vergangenen Geschäftsjahr 16,5 % zum Umsatz bei und vertreibt verschreibungspflichtige Medikamente, Gesundheits-, Wellness-, Schönheits-, Körperpflege- und andere Verbraucherprodukte. Ende August besaß das Unternehmen in diesem Segment 3.989 Geschäfte und 543 Optiker-Filialen. In Deutschland ist Walgreens im Pharma-Großhandel aktiv.

U.S. Healthcare bietet Grundversorgungsdienste, postakute und häusliche Pflegedienste sowie klinische Gesundheitsdienste an. Ende August 2022 besaß Walgreens 334 Kliniken.

Walgreens Geschäftsentwicklung

In den vergangenen zehn Geschäftsjahren konnte Walgreens Boots Alliance seinen Umsatz von 72.217 auf 132.703 Mio. US-Dollar steigern. Der Gewinn legte von 2.548 auf 4.337 Mio. US-Dollar zu. Die Gesamtkapitalrendite erreichte durchschnittlich gute 5,2 %. Ein Schwachpunkt ist die Gewinnmarge, die im Mittel nur 3,0 % erreichte, aber im Handel durchaus üblich ist. Die Eigenkapitalquote lag Ende August bei 32,6 %.

Walgreens Boots Alliance hat zudem in den vergangenen 47 Jahren seine Ausschüttung ununterbrochen erhöht, was nur möglich ist, wenn langfristig auch die Gewinne steigen. Basierend auf den Zahlungen der vergangenen vier Quartale beträgt die aktuelle Dividendenrendite sehr gute 4,86 % (15.12.2022).

Steigt die Ausschüttung nun in den kommenden Jahren weiter, erhalten Investoren eine stetig steigende Rendite auf ihren ursprünglichen Einsatz.

Walgreens-Aktien sind günstig bewertet

Die Aktien sind seit 2015 nur gefallen, obwohl die Erträge gestiegen sind. Dies kann nur bedeuten, dass sie in diesem Zeitraum deutlich günstiger geworden sind. Und tatsächlich. Lag beispielsweise das Kurs-Gewinn-Verhältnis 2015 noch bei 19,9, beträgt es heute nur noch 7,9 (15.12.2022).

Der Artikel Walgreens Boots Alliance: 1 Dividendenaristokrat zum Schnäppchenpreis ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022