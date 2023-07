Waldhaus Flims startet Konsultationsprozess für Mitarbeiter

FLIMS, Schweiz (ots) -Das Waldhaus Flims Wellness Resort ("Waldhaus Flims"), ein bekanntes alpines Resort in Flims, hat heute einen Konsultationsprozess mit den Arbeitnehmervertretern des Resorts angekündigt, um die besten Initiativen zur Verbesserung der Rentabilität zu ermitteln.Das Waldhaus Flims leitet den Konsultationsprozess, der voraussichtlich mehrere Wochen dauern wird, als Reaktion auf den finanziellen Gegenwind ein, der unter anderem durch eine deutlich geringere Auslastung und steigende Energie- und Wartungskosten entsteht. Bislang hat das Resort verschiedene Sparmaßnahmen ergriffen, um das Tagesgeschäft aufrechtzuerhalten, und dieser Konsultationsprozess steht im Einklang mit den fortgesetzten Bemühungen, das Resort für den Erfolg zu positionieren."Wir sind sehr dankbar für die Beiträge und das Engagement unseres Teams und setzen uns für einen offenen, konstruktiven Konsultationsprozess ein", sagt Bosko Grozdanic, Direktor des Waldhaus Flims. "Trotz der aktuellen finanziellen Herausforderungen bleibt das Waldhaus Flims ein historischer, einzigartiger Ferienort im Herzen der Schweizer Alpen und bietet seinen Gästen weiterhin ein Erlebnis von Weltklasse. Der Dialog steht im Mittelpunkt dieses Prozesses, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern einen Weg in die Zukunft zu finden."Seit 2015 hat das Hotel erhebliche Anstrengungen unternommen, um in Renovierungen und neue Resort-Annehmlichkeiten zu investieren. Trotz branchenweiter Umwälzungen wird das Waldhaus Flims weiterhin als eines der weltweit führenden Resorts anerkannt:- 2023 HotellerieSuisse Fünf-Sterne-Bewertung- 2023 Aufnahme in die "fünf besten Historischen Hotels der Schweiz" der NZZ am Sonntag- 2022 Epoca by Tristan Brandt, ausgezeichnet mit MICHELIN-Stern und 17 Punkten von Gault&Millau- 2022 Falstaff Travel - Best of Switzerland Spa 2022- 2021 Connoisseur Circle - #3 Best Wellness Hotel in SwitzerlandGäste mit bestehender Reservierung können Fragen an reservation@waldhaus-flims.ch richten oder unter +41 81 928 4809 anrufen.Über das Waldhaus FlimsDas Waldhaus Flims Wellness Resort ist ein historischer, alpiner Kurort in der Stadt Flims, etwa 140 Kilometer von Zürich entfernt, im Herzen der Schweizer Alpen. Das 1877 eröffnete Waldhaus Flims ist ein Beispiel für die erfolgreiche Integration von Tradition und Innovation in der Kunst der Gastfreundschaft. Der Ferienort bietet eine Reihe von Winter- und Sommeraktivitäten wie Skifahren, Snowboarden, Golfen, Wandern und Mountainbiken. Das Waldhaus Flims verfügt über fast 150 Zimmer, ein führendes Spa- und Wellnessprogramm mit Fitnesscenter und mehr als 13 Behandlungsräumen, renommierte Restaurants und Lounges sowie die grösste Veranstaltungsfläche in der Region.Im Jahr 2017 wurde das Waldhaus Flims bei den European Health and Spa Awards 2017 als Best Hotel Spa in Switzerland und beim Wedding Award Switzerland als eines der besten Schweizer Hochzeitshotels des Jahres 2017 ausgezeichnet. Das Hotel ist Mitglied von Virtuoso, einem globalen Netzwerk der besten Luxusreisebüros. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.waldhaus-flims.ch/de oder besuchen Sie uns auf Instagram.Pressekontakt:MedienTim Ragones / Erik CarlsonJoele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher212-355-4449Original-Content von: WALDHAUS FLIMS Wellness Resort, übermittelt durch news aktuell