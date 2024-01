Waldencast Acquisition Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Waldencast haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Nach einer Analyse unserer Programme, die die Internet-Kommunikation überwachen, haben wir eine verringerte Aktivität und überwiegend negative Ausschläge in den sozialen Medien festgestellt. Aufgrund dieser Erkenntnisse erhält die Aktie von uns insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in Bezug auf Waldencast wurde auch auf sozialen Plattformen gemessen und die überwiegende Mehrheit der Kommentare war negativ. Zusätzlich wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Waldencast in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Waldencast ergibt für den Zeitraum von sieben Tagen einen Wert von 70,31, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Für den Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 35,97, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Waldencast bei 8,57 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,94 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Darüber hinaus liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 9,54 USD, was zu einer weiteren positiven Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".