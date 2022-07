Waldbrände an französischer Atlantikküste dauern an

BORDEAUX (dpa-AFX) - An der französischen Atlantikküste nahe der Großstadt Bordeaux dauern die Waldbrände an. Mehr als 3700 Hektar Land fielen den Flammen zum Opfer, wie die Präfektur der Gironde am Donnerstagmorgen mitteilte. In den frühen Morgenstunden räumten Einsatzkräfte eine weitere Siedlung und brachten etwa 60 Menschen in Sicherheit. Im Bereich bei Teste-de-Buch sei die Situation noch immer ungewiss, denn der Zugang sei hier schwierig. Bei den Bränden um Teste-de-Buch und Landiras sind laut Präfektur rund 1000 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Brände werden durch anhaltende Trockenheit begünstigt, die Temperaturen sind sehr hoch. In dem Gebiet gilt mittlerweile die Waldbrand-Warnstufe Orange. Auf Wald- und Landwegen dürfen ab nachmittags nun keine motorisierten Gefährte mehr verkehren. In stark bewaldeten Kommunen ist Feuerwerk vorerst verboten. Am Donnerstag ist Nationalfeiertag in Frankreich. Üblicherweise gibt es an diesem Tag überall im Land viel Feuerwerk. Drei Flugzeuge des Zivilschutzes, die bei der Militärparade in Paris anlässlich des Nationalfeiertags mitfliegen sollten, seien derzeit im Einsatz, um die Waldbrände zu löschen, sagte ein Sprecher des Zivilschutzes dem Sender BFMTV./rbo/DP/jha