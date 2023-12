Wal - Mart de MexicoB de CV Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse für Wal-mart De Mexico Sab De Cv zeigt einen aktuellen Kurs von 70,1 MXN, was einer Entfernung von +2,41 Prozent vom GD200 (68,45 MXN) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 65,19 MXN, was einem Abstand von +7,53 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Wal-mart De Mexico Sab De Cv als "Gut" bewertet, basierend auf den Durchschnittswerten von 50 und 200 Tagen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Wal-mart De Mexico Sab De Cv derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,71, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt gemischte Signale. Während in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich negative Bewertungen zu finden waren, wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Wal-mart De Mexico Sab De Cv liegt bei 16,83 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Wal-mart De Mexico Sab De Cv daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.