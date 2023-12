Wal - Mart de MexicoB de CV Aktie: So kann man sich irren!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wal-mart De Mexico Sab De Cv liegt bei einem Wert von 23. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 24,15) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, etwa 2 Prozent. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung weist die Aktie von Wal-mart De Mexico Sab De Cv eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wal-mart De Mexico Sab De Cv weist ebenfalls eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Auch die sozialen Plattformen spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Wal-mart De Mexico Sab De Cv überwiegend negativ waren. Zudem wurde in den vergangenen zwei Tagen vor allem über negative Themen rund um die Aktie diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen erhält die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wal-mart De Mexico Sab De Cv momentan bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2.3 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -2, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.