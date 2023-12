Wal - Mart de MexicoB de CV Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wal-mart De Mexico Sab De Cv bei 70,1 MXN liegt, was einer Entfernung von +2,41 Prozent vom GD200 (68,45 MXN) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 65,19 MXN. Dies bedeutet ein "Gut"-Signal, da der Abstand +7,53 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für den Aktienkurs der Wal-mart De Mexico Sab De Cv, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Wal-mart De Mexico Sab De Cv von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf der Anleger-Stimmung erlaubt dies eine "Neutral"-Einstufung.

In fundamentalen Kriterien erhält die Aktie aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 23,71 eine "Neutral"-Bewertung, da dieser Wert auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Wal-mart De Mexico Sab De Cv bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent liegt. Auf Basis dieses Resultats erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.