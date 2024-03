Wal - Mart de MexicoB de CV Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Aktie von Wal-mart De Mexico Sab De Cv wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (2,15 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger bewertet. Dies ergibt eine Differenz von 2,15 Prozentpunkten und führt zu der Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wal-mart De Mexico Sab De Cv bei 67,14 MXN liegt, was einer Entfernung von -0,83 Prozent vom GD200 (67,7 MXN) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 69,25 MXN, was zu einem Abstand von -3,05 Prozent und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Wal-mart De Mexico Sab De Cv in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Wal-mart De Mexico Sab De Cv liegt bei 60,7, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 72,57 und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie.