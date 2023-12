Wal - Mart de MexicoB de CV Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Wal-mart De Mexico Sab De Cv-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 68,4 MXN erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 71,3 MXN (+4,24 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 66,17 MXN, was einen Anstieg von 7,75 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wal-mart De Mexico Sab De Cv-Aktie beträgt 24,24, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist einen Wert von 23,91 auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die Wal-mart De Mexico Sab De Cv-Aktie Bewertungen von "Neutral" bis "Schlecht" in den Bereichen Charttechnik, Fundamentalanalyse, Dividendenpolitik und Anleger-Stimmung.