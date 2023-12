Wal - Mart de MexicoB de CV Aktie: Alles völlig egal!

Die Stimmungslage der Anleger bezüglich der Aktie von Wal-mart De Mexico Sab De Cv war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie Analysen von sozialen Netzwerken zeigen. Während an fünf Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, dominierte an acht Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch die Diskussion verstärkt auf positive Themen konzentriert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion geführt hat.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Wal-mart De Mexico Sab De Cv. Der RSI7 liegt bei 45,4 und der RSI25 bei 48,29, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Diskussionsintensität führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Wal-mart De Mexico Sab De Cv.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Wal-mart De Mexico Sab De Cv mit 23,71 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 23,89. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Die Aktie erscheint somit weder unterbewertet noch überbewertet.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen ein neutrales Bild der Aktie von Wal-mart De Mexico Sab De Cv, sowohl hinsichtlich der Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken, des Relative Strength-Index als auch der fundamentalen Kriterien.