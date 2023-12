Wal Mart De Mexicob De Cv Adr Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der Wal-mart De Mexico Sab De Cv ergibt, dass der aktuelle Kurs bei 70,1 MXN liegt, was einer Entfernung von +2,41 Prozent vom GD200 (68,45 MXN) entspricht. Dies signalisiert neutral. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 65,19 MXN an, was einem Abstand von +7,53 Prozent entspricht und somit als gut eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktienkurs als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und Buzz zeigen, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Wal-mart De Mexico Sab De Cv in den sozialen Medien zu beobachten waren, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit zu dieser Aktie nimmt ab, was ebenfalls zu einem "schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 16,83 Punkte, was darauf hindeutet, dass Wal-mart De Mexico Sab De Cv momentan überverkauft ist und somit als "gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Wal-mart De Mexico Sab De Cv derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Wal-mart De Mexico Sab De Cv-Aktie derzeit gemischte Signale aufweist, wobei die technische Analyse eine neutrale bis gute Performance zeigt, während das Sentiment und die Dividendenpolitik eher negative Tendenzen aufweisen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.