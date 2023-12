Wakita & Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die Bewertung der Stimmung und des Buzz: In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität ergibt sich folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigte keine signifikante Veränderung im Vergleich zu anderen Zeiträumen. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Wakita &-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Einfluss der Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Eine Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab eine neutrale Tendenz. Auch in den Diskussionen der letzten Tage wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen. Daraus ergibt sich die Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Relative Strength Index (RSI): Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Für die Wakita &-Aktie liegt der RSI bei 30,77, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Technische Analyse: Die Durchschnittsbewertung der Wakita &-Aktie für die letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 1370,97 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1600 JPY (+16,71 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1524,92 JPY zeigt mit einem letzten Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+4,92 Prozent) eine positive Tendenz. Auf dieser Grundlage ergibt sich für die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.