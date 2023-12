Wake Forest Bancshares Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Dividendenrendite für Wake Forest Bancshares beträgt derzeit 1,35 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,78 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 7,14 Punkten, was darauf hinweist, dass Wake Forest Bancshares überverkauft ist und somit eine "gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 32,35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "neutral"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine "gut"-Einstufung hinweist.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "gut"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wake Forest Bancshares-Aktie in der technischen Analyse daher ein "gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Wake Forest Bancshares-Analyse vom 26.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Wake Forest Bancshares jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Wake Forest Bancshares-Analyse.

Wake Forest Bancshares: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...