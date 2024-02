Wakamoto Pharmaceutical Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Wakamoto Pharmaceutical-Aktie wird laut einer technischen Analyse derzeit neutral bewertet. Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Aktie weder in einem klaren Aufwärts- noch Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt wurden betrachtet, wobei der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 220,68 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 202 JPY liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 207,62 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Wakamoto Pharmaceutical-Aktie wird ebenfalls als neutral bewertet. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionintensität im Internet zeigt eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wakamoto Pharmaceutical-Aktie zeigt eine überkaufte Situation mit einem RSI von 75, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.