Wakamoto Pharmaceutical Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Wakamoto Pharmaceutical zeigt der RSI7 aktuell 40 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 61,54, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Wakamoto Pharmaceutical in den letzten zwei Wochen neutral. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz führt ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung für Wakamoto Pharmaceutical, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der 200-Tage-Durchschnitt der Wakamoto Pharmaceutical-Aktie bei 224,75 JPY, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 200,26 JPY führt hingegen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier von Wakamoto Pharmaceutical somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.